Frankowicze pewni swego. Sytuacja prawna nigdy nie była dla nich lepsza

Banki same wychodzą z propozycjami ugody z klientami, co powinno wzmożyć czujność kredytobiorców. Jeśli decydują się na takie działania, może to oznaczać, że wyprzedzają ruch klientów, którzy mogliby złożyć pozwy na kwoty o wiele wyższe niż opiewające w ugodach. Po jej zawarciu nie będzie już to możliwe, dlatego ten rodzaj załatwienia sprawy jest niekorzystny dla kredytobiorcy.