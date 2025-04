Michał Marszał szuka pracowników. Tyle płaci za tworzenie memów

Michał Marszał prowadzi jeden z najpopularniejszych profili na Instagramie z memami. Razem z Adamem Liszewskim współtworzą konto, które obserwuje niemal pół miliona osób, a publikowane treści każdego miesiąca osiągają miliony wyświetleń. W związku z rosnącą ilością pracy , twórcy postanowili poszukać nowych osób do współtworzenia profilu.

Jak zaznacza Michał Marszał w rozmowie z pracuj.pl, nie liczy się wiek ani doświadczenie zawodowe. Nowym członkiem zespołu może być zarówno 16-latek (za zgodą rodziców), jak i osoba po pięćdziesiątce czy osiemdziesiątce – najważniejsze, by rozumiała tempo i język współczesnego internetu.

– Szukamy kogoś, kto wniesie świeżość, inne spojrzenie. Kogoś, kto będzie miał poczucie humoru i rozumiał internet – czuł to, co jest akurat na czasie. My sami od lat mamy w głowie milion pomysłów na rozwój, ale ledwo nadążamy z codzienną produkcją memów – mówił w rozmowie z pracuj.pl Michał Marszał.