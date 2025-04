Szukają Polaków do zbierania warzyw w Holandii. Oto ile płacą

Ogłoszenia dotyczące pracy jako pomocniczy robotnik polowy pojawiły się w Centralnej Bazie Ofert Pracy. W jednym z nich czytamy, że do obowiązków pracowników należy zbiór kalafiora na polu. W drugim firma wskazuje, że jest to praca przy zbiorach różnych warzyw (sałaty, cykorii, selera, kapusty chińskiej Pak Choi).

Pracownicy zbierający warzywa w Holandii mogą liczyć na umowę o pracę na czas określony (do końca października 2025 r. lub do maja 2026 r.). Będą rozliczani według stawki godzinowej.

Przy zbiorach kalafiora można zarobić co najmniej 14,06 euro/godz., czyli 60,20 zł/godz. Przy 36 godzinach pracy w tygodniu daje to pensję na poziomie 2160 zł. Przez miesiąc można zarobić na polu ponad 8,6 tys. zł.

Z kolei druga firma, która szuka pracowników do zbierania różnych rodzajów warzyw, oferuje co najmniej 16,72 euro/godz., czyli 71,59 zł/godz. Przy 40 godzinach pracy w tygodniu zarobki ukształtują się na poziomie ok. 2,8 tys. zł. W ciągu miesiąca można w ten sposób zainkasować ponad 11,3 tys. zł.