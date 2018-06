Fundacja Barka pomoże polskim bezdomnym w Berlinie

Liczba bezdomnych Polaków w Berlinie stale rośnie, niemieckie media biją na alarm, władze stolicy Niemiec nie mają planu. Fundacja Barka z Poznania będzie namawiać bezdomnych do powrotu do Polski. Czy starczy pieniędzy?

- W sierpniu na ulice Berlina wyjdzie nasz dwuosobowy zespół, który w ośrodkach pomocy dziennej, noclegowniach, jadłodajniach, aresztach śledczych i szpitalach będzie poszukiwał Polaków potrzebujących pomocy - powiedziała Deutsche Welle Ewa Sadowska z fundacji Barka. - Będziemy zachęcać ich do powrotu do Polski, gdzie istnieją szerokie możliwości leczenia i terapii wyjaśniła. Jak dodała, Barka dysponuje w Polsce siecią ośrodków, centrów wsparcia i leczenia uzależnień.

– Taki model pracy Barka realizuje z powodzeniem już od dziesięciu lat w różnych krajach Europy, a zaczęło się od Londynu, gdzie zaproszono nas w 2006 roku - mówi Sadowska, koordynatorka Europejskiej Sieci Integracji Migrantów. - Po wejściu Polski do UE liczba bezdomnych Polaków w Londynie była przerażająca - dodała.

- Naszym celem jest dotarcie do osób znajdujących się w najbardziej ekstremalnej sytuacji socjalnej, często uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz zmotywowanie ich do zmiany swego życia, odbudowy nawyku pracy - tłumaczy Sadowska.

Kandydat na berlińskiego „lidera” - pan Andrzej tłumaczy, że ma doświadczenie w wychodzeniu z „perturbacji i zawirowań życiowych”. – Sam to przerabiałem: powrót do życia społecznego z więzień, z uzależnień, z bezdomności. Jestem byłym bandytą z 20-letnim stażem w polskich więzieniach i siedmioletnim na ulicy - mówi 63-letni mieszkaniec Poznania.

Po resocjalizacji w Barce mężczyzna założył rodzinę i od lat pomaga ludziom, którzy znajdują się w sytuacji takiej jak on kiedyś. „Można wyjść na prostą, ale konieczna jest pomoc z zewnątrz” – mówi z przekonaniem.

Senat Rzeczpospolitej Polskiejprzyznał fundacji Barka na projekt w Berlinie 150 tys. złotych – jedną czwartą kwoty, o jaką fundacja ubiegała się we wniosku. Pieniędzy wystarczy do końca roku. To oznacza, że w newralgicznym okresie zimowym – na początku przyszłego roku pracownicy Barki będą musieli zakończyć działalność.