Gang złodziei rozbity. Siedem osób w areszcie, policja zabezpieczyła 14 mln zł

14 mln zł zabezpieczone

Jak ustalili funkcjonariusze, w przestępczy proceder zaangażowanych było wiele osób, z których każda miała przydzielone konkretne zadania. "Jedni zajmowali się stroną techniczną, pozyskiwali odpowiedni sprzęt, inni wykorzystując techniki socjotechniczne uzyskiwali od pokrzywdzonych dane potrzebne do autoryzacji przelewów bankowych i nieautoryzowanych dostępów do kont, bądź dane służące do zmiany narzędzia autoryzacyjnego" – tak działania grupy opisuje w środowym komunikacie policja.