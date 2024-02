Garaże drogie jak mieszkania. Kosztują tyle co niektóre kawalerki

"We Wrocławiu natomiast za murowany garaż trzeba zapłacić od 80 tys. zł do 120 tys. zł, w Gdańsku – od 60 tys. zł do 95 tys. zł, z kolei w Krakowie ceny wahają się od ponad 80 tys. zł do 160 tys. zł" – pisał pod koniec lutego 2023 r. bankier.pl.