Takie śmieci trafiają do pieców. Straż miejska sprawdza kopciuchy

W 2019 r. zgłoszono 2193 przypadki spalania odpadów, a w 2023 r. liczba ta spadła do 1006. W bieżącym roku odnotowano 787 zgłoszeń, przeprowadzono 1045 kontroli i stwierdzili 58 wykroczeń, co stanowi 7 proc. interwencji. Arkadiusz Bereszyński, kierownik Zespołu Kontroli i Analiz w Straży Miejskiej, twierdzi, że to efekt działań Ekopatrolu.