Najdroższy lokal z gwiazdką Michelin. 2130 dol. za kolację na podłodze

Jak podaje "New York Post", Ginza Kitafuku w Tokio to miejsce, gdzie można spróbować najdroższego menu degustacyjnego Michelin na świecie. Cena wynosi 2 130 dolarów za osobę (w przeliczeniu ok. 8 860 tys. zł na dzień 23 listopada), a goście muszą przestrzegać zasad restauracji, w tym zdjąć buty i usiąść na podłodze.