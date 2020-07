Gazetki o 5G na polskich ulicach. W środku numer konta do wpłat

Zdjęcie dziecka chorego na raka z podpisem "Największy eksperyment w Polsce od 1940 roku. Nie pozwól, by twoje dziecko w nim uczestniczyło". Tak prezentuje się dzieło przeciwników 5G. Gazetka jest przyklejona taśmą do ściany.

- Cóż, to wygląda jak typowe wyciąganie pieniędzy od naiwnych ludzi - ocenia w rozmowie z WP Finanse ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Jacek Malkowski. - Wspierasz nie wiadomo co, płacisz, ktoś się bogaci, w zamian dostajesz jakieś treści o tym, że dokonujesz rewolucji. Takich inicjatyw jest sporo, nie wiem, kto się na to nabiera. Ale pewnie takie osoby się znajdą, bo to nie jest działalność charytatywna i ktoś te strony musi utrzymywać.