Gdzie przebywa Zygmunt Solorz? Jeden szczegół na zdjęciu zwraca uwagę

Rodzina walka o miliony

To, co dzieje się w biznesowym imperium Zygmunta Solorza, jednego z najbogatszych Polaków, ma związek z konfliktem w jego rodzinie, który jako pierwsza kilka dni temu opisała szczegółowo "Gazeta Wyborcza". Jak informowaliśmy również w Wirtualnej Polsce, Zygmunt Solorz oskarża dzieci o sukcesyjny podstęp. Z kolei jego dzieci są przekonane, że to ich macocha próbuje "zagarnąć" majątek.