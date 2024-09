Gdzie wyrzucić blister po lekach? Często popełniany błąd

Dlaczego takie odpady trafiają do pojemników na odpady zmieszane?

W miastach takich jak Gdańsk brak technologii rozdzielania folii od aluminium. W efekcie, wrzucanie tych odpadów do żółtego pojemnika na plastik może prowadzić do zanieczyszczenia odpadów nadających się do recyklingu. Zamiast tego papierki powinny trafić do kosza na odpady mieszane.