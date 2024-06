Gdzie wyrzucić pustą butelkę po oleju? Pewnie robisz to źle

Jeśli chodzi o olej, który używamy w kuchni, opróżnioną butelkę powinniśmy wrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli do żółtego worka. Ważne jest, aby pamiętać, że nie musimy myć opakowania przed wyrzuceniem. Zakrętkę natomiast warto oddać do specjalnego pojemnika, który często znajduje się w miejscach takich jak szkoły, przedszkola, przychodnie czy urzędy, gdzie prowadzone są zbiórki charytatywne.