GIF wycofuje z obrotu popularne krople do oczu

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu 12 serii kropli do oczu Xaloptic Free.

"Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła wiadomość e-mail z wnioskiem podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu ww. serii produktu leczniczego Xaloptic Free, z uwagi na potwierdzenie przekroczenia limitu specyfikacji w zakresie zawartości substancji pokrewnych dla 3 serii produktu leczniczego Xaloptic Free (nr serii: 510817, 510818, 512017) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powyższej niezgodności dla kolejnych 9 serii produktu (nr serii: 512117, 510917, 511017, 511917, 510918, 512618, 512718, 513818, 514018)" - czytamy w decyzji.

Xaloptic Free (Latanoprostum), krople do oczu, roztwór, 50 mikrogramów/ml, wielkość opakowania: 30 pojemników po 0,2 ml

Xaloptic Free (Latanoprostum), krople do oczu, roztwór, 50 mikrogramów/ml, wielkość opakowania: 90 pojemników po 0,2 ml

Xaloptic to krople, które są stosowane miejscowo do oka zmniejszające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Są one stosowane u dorosłych i u dzieci.