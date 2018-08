GIF wycofuje z obrotu popularny lek na nadciśnienie. Znowu z powodu chińskiej substancji

Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał obrót serią preparatu Valzek, w którym wykorzystywano walsartan - substancję czynną produkowaną w Chinach. W lipcu GIF zakwestionował ponad 40 leków z tą samą chińską substancją.

Valzek to preparat stosowany wleczeniu nadciśnienia i niewydolności serca. Decyzja o wstrzymaniu obrotu dotyczy opakowań zawierających tabletki po 160 i 80 mg . Valzek jest produkowany przez Celon Pharma S.A. z siedzibą w Łomiankach.

GIF podjął decyzję w sprawie tego leku po tym, jak do urzędu wpłynęło zgłoszenie o możliwej wadzie jakościowej produktu

Skąd wzięły się podejrzenia co do chińskiej substancji? Europejska Agencja Leków dostała informację od jednej z firm farmaceutycznych. Ta wzięła od Zhejiang Huahai Pharmaceutical partię substancji i po wewnętrznych dodatkowych badaniach stwierdziła, że jest zanieczyszczona. Badania europejskiej agencji ani poszczególnych krajowych jednostek nie wykazały nieprawidłowości, ponieważ prowadzone są one zgodnie ze ściśle określoną specyfikacją. Dopiero w przypadku poszerzonych badań pojawił się problem.