Gigant oferuje 5 zł więcej niż płaca minimalna. Warunek? Nie chorujesz

Zgodnie z zapowiedziami najniższa płaca wzrośnie o 13,5 proc. Tym samym pracownicy początkowi i sezonowi otrzymają 33,92 zł za godzinę brutto, ale jest haczyk - to kwota, która uwzględnia premię frekwencyjną. Zatem jeśli pracownik zachoruje, to nie ma co liczyć na wyższą stawkę.