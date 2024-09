Polskie MŚP ze sprzedażowymi sukcesami i coraz większym apetytem na eksport

"Bezgraniczny" rozwój polskich przedsiębiorców

W 2023 r. na handel międzynarodowy postawiło aż 90 proc. rodzimych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na Amazon, co daje wzrost na poziomie 15 punktów procentowych więcej niż w 2022 r. Ok. 70 proc. z nich eksportowało produkty do krajów Unii Europejskiej, generując sprzedaż o wartości ponad 4,3 mld zł. Wśród kategorii produktowych z najwyższymi wynikami znalazły się Dom i kuchnia, Uroda, Odzież oraz Biznes, przemysł i nauka. Najpopularniejszymi kierunkami, podobnie jak rok wcześniej, pozostały Niemcy, Francja, Włochy, Austria oraz Hiszpania. Ponad 55 proc. polskich sprzedawców eksportowało także poza granice EU - najchętniej do Stanów Zjednoczonych. Łączna wartość zagranicznej sprzedaży polskich MŚP na Amazon przekroczyła w 2023 r. poziom 4,7 mld zł.