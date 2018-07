Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot rozbita. W Polsce pojawi się nowy milioner

Do wygrania od kilku tygodni było 385 mln zł. Gdy wreszcie padła główna wygrana, pieniędzmi podzieliło się dwóch graczy. Obaj pochodzili z Niemiec.

Trzy miesiące bez głównej wygranej i 385 mln zł (90 mln euro – red.) do zgarnięcia. Tak Eurojackpot przedstawiał się do piątku 6 lipca. To tego dnia w losowaniu padły numery wytypowane przez dwóch graczy z Niemiec. Tym samym podzieli się główną wygraną, a stawką kolejnego losowania zaplanowanego na piątek 13 lipca będzie znów 43 mln zł. Szczęśliwe liczby to: 2, 7, 24, 38, 45 oraz 5, 8.

Eurojackpot to gra losowania organizowana dla osiemnastu europejskich państw. Maksymalna wygrana to 90 mln euro. Z kolei minimalna główna nagroda, to 10 mln euro. Szanse na jej trafienie to 1:95 344 200. Pomysł na stworzenie Eurojackpota pojawił się w 2006 r., a zrealizowany został w 2012 r., po tym jak organizatorzy konkursów z Niemiec, Danii, Finlandii, Słowenii, Holandii i Włoch zgodzili się współpracować nad międzynarodowym projektem. Powodem powołania do życia tej marki było wykreowanie konkurencji dla popularnej loterii EuroMillions, gdzie koszt losów jest wyższy, a szansa na wygraną niższa niż w Eurojackpot. Polska do loterii dołączyła we wrześniu 2017 r.