Gigantyczna wygrana w loterii. Polscy lottomilionerzy to przy nim biedacy

Stawki w amerykańskich grach liczbowych znacznie odbiegają od tego, co znamy w Polsce. Zwycięzca piątkowego losowania Mega Millions wygrał 521 mln dol.



Ponad pół miliarda dolarów – to oficjalna wygrana szczęśliwca, który swój los zakupił na stacji benzynowej w Riverdale w stanie New Jersey. Po opłaceniu podatków zostanie mu… 317 mln dol. Po przeliczeniu kwoty na złotówki zgodnie z dzisiejszym kursem, okaże się, że wygrana to ponad miliard złotych.