Gigantyczne kary dla kierowców bez uprawnień. Szykują się zmiany w ustawie

Zatrzymanie prawa jazdy będzie oznaczało zawieszenie uprawnień. Resort infrastruktury szykuje duże zmiany.

Kierowca, który mimo zawieszenia prawa jazdy wsiądzie za kierownicę, dostanie mandat 10 razy wyższy – informuje czwartkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

To ma się wkrótce zmienić, bo ministerstwo infrastruktury pracuje nad rozszerzeniem instytucji zawieszenia prawa jazdy. Chodzi o to, by rozszerzyć katalog przypadków, w których zatrzymanie dokumentu będzie powodowało zwieszenie uprawnień.