Gigantyczne odszkodowanie dla brytyjskich pocztowców. Dostaną po 600 tys. funtów

"The Guardian" tłumaczy, że chodzi o "skandal Horizona", który określany jest jako "największa pomyłka sądowa w historii Wielkiej Brytanii". Dotyczył on ponad 700 pracowników brytyjskiej poczty, oskarżonych w latach 1999-2015 o różne przestępstwa finansowe. Okazało się, że ludzie przestępstw nie dokonali, a ponieśli odpowiedzialność za to, co było jedynie efektem błędów w systemie księgowym firmy Horizon, zainstalowanym pod koniec lat 90. ubiegłego wieku.