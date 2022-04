Gigantyczne podwyżki cen wynajmu mieszkań. Niechlubny lider jest jeden

"W pierwszej kolejności lokatorzy wynajmowali te mniejsze i tańsze mieszkania. A to oznacza, że w ofercie królują obecnie trzy- i czteropokojowe lokale o zdecydowanie wyższych czynszach" - czytamy w analizie. Jak tłumaczy Domiporta, to też powoduje aż tak wysoki średni wzrost cen najmu we Wrocławiu. Czynsze za 3-pokojowe mieszkania wzrosły aż o 87 proc., tymczasem w przypadku jedno- i dwupokojowych mieszkań te wzrosty są niższe i sięgają 36 i 45 proc. Podobną tendencję widać też w innych miastach.