Coraz więcej Polaków nie radzi sobie z kredytem. Lawinowy wzrost wniosków o pomoc

Polacy poradzą sobie z kredytami?

"Mieliśmy już w Polsce wyższy poziom stóp procentowych przy niższych dochodach i wyższym zadłużeniu gospodarstw domowych. Moim zdaniem gospodarstwa domowe są dość dobrze przygotowane do wzrostu stóp proc. Spadała w ostatnich latach, także w trakcie pandemii, relacja zadłużenia do dochodów i do PKB. Mocno rosły dochody i oszczędności. Są bufory, jest przestrzeń do tego, żeby gospodarstwa domowe poradziły sobie z obsługą kredytów" – ocenił we wtorek w programie "Money. To się Liczy" Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.