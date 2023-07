Gigantyczny problem w Zakopanem. Pokazali zdjęcia

Śpiący turyści na deptaku w Zakopanem

Serwis internetowy "Tygodnika Podhalańskiego" komentuje, że Zakopane w ostatnim czasie przeżywa plagę turystów, którzy traktują stolicę polskich Tatr jak dobre miejsce do imprezowania. Policjanci muszą coraz częściej interweniować w związku z nadużyciem alkoholu. Zdarza się, że osoby pod wpływem procentów nie trafiają do swoich kwater lub dobijają się do obcych pokoi.