Głosowanie za granicą. Dziś ostatnia okazja na rejestrację

W przypadku głosowania za granicą, gdy zarejestrowałeś swój wniosek przed 10 maja i chcesz głosować korespondencyjnie, należy dokonać zawiadomienia poprzez wypełnienie dodatkowego formularza ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA do dnia 16 czerwca 2020 r.

Głosowanie za granicą w przypadku zmiany miejsca pobytu, jeżeli od czasu dokonania zgłoszenia do spisu wyborców w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r. nie przebywa się już w okręgu konsularnym, należy zgłosić do dnia 16 czerwca 2020 r. konsulowi, który prowadzi spis wyborców do którego wcześniej się zapisano.