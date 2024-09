Głuchołazy sprzątają po powodzi. Po meble "jeżdżą na oślep, wszędzie"

Odebrane gabaryty i odpady zmieszane są przewożone do Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Głuchołazach, a później trafiają na instalację. Z uwagi na sytuację powodziową PSZOK działa w zasadzie cały czas. Obecnie w terenie pracuje ponad 20 osób, a firma ma do dyspozycji sześć śmieciarek .

- Wydaje mi się, że to dopiero początek sprzątania Głuchołaz. Jak tylko wyjeżdżamy, mieszkańcy wystawiają nowe gabaryty . To będzie długi i mozolny proces, ale skupiamy się na tym, żeby jak najbardziej pomóc mieszkańcom - podkreśla Zawadzka.

W wielu przypadkach zdewastowane wyposażenie, które jeszcze do tej pory zdobiło mieszkania Jeleniej Góry , również nie nadaje się do użytku. To m.in. meble i panele.

- To nie jest pożyczka, tylko to będzie także bezzwrotna pomoc finansowa. Jeśli chodzi o odbudowę budynków mieszkalnych to do 200 tys. zł - podkreślił Tusk.