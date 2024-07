Mieszkańcy Poznania toną w śmieciach. Duży problem z wywozem odpadów

Śmieciarka firmy nie może wjechać do samej hali, ponieważ jest za wysoka. Dotychczas nie stanowiło to problemu. Podobnie jak przy Szyperskiej 14, śmieciarka zatrzymywała się przy wjeździe do hali, a kubły z odpadami były przeciągane do pojazdu. Jednak przy Szyperskiej 13 jest podjazd, który po latach okazał się zbyt stromy dla pracowników Remondisu.