Gminy chcą opodatkować Paczkomaty. "Szpecą krajobraz"

Maszyny paczkowe z podatkiem od nieruchomości?

PAP informował pod koniec października, że przedstawiciele gmin zdecydowali się skierować dezyderat do Ministerstwa Rozwoju i Technologii dezyderat. Dotyczy on możliwości wprowadzenia zmian w prawie budowlanym, tak by można było nałożyć na automaty paczkowe podatek od nieruchomości.