Gminy podwyższą opłaty za wodę. Resort ujawnił plany

Samorządy chcą samodzielnie kształtować opłaty za wodę i ścieki

Obecnie to Wody Polskie muszą zatwierdzać taryfy. Jednak, jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", zdaniem samorządów odebranie im tej kompetencji to jeden z priorytetów. Postulują powrót do ustaleń sprzed grudnia 2017 r., kiedy to gminy podejmowały decyzje w sprawie stawek dla mieszkańców.