Gminy za bezcen wykupią byłe mieszkania zakładowe. Nowe prawo pomoże lokatorom

- Mówimy o liczbie mieszkań, która została oszacowana na 18 do 35 tys. mieszkań. Nie wiemy, czy wszystkie gminy się na to zdecydują, jednakże ustawa jest tak napisana, żeby zachęcać gminy do tego. Gmina dostaje 95 proc. dofinansowania na zakup tego lokalu, a z drugiej strony, zwiększając swój zasób mieszkań komunalnych otrzymuje też grant na infrastrukturę w wysokości 50 proc - mówił Uściński.