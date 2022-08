Lokatorzy z szansą na lepszą ochronę. Rząd rozwiązuje problem, który ciągnie się 30 lat

"Zgodnie z ustawą z 1993 r. bloki z ponad dwustu mieszkaniami zakładowymi trafiły do prywatnej spółki z dnia na dzień, razem z mieszkańcami. Lokatorzy zmuszeni zostali do płacenia bardzo wysokich czynszów. Tak też jest teraz – dziś mieszkańcy płacą czynsz oscylujący wokół 1,2 tys. zł za 40-metrowe mieszkanie. Większość lokatorów to emeryci albo potomkowie dawnych pracowników 'Boruty', ludzie niezbyt zamożni. Niektórzy stoją też wobec zagrożenia eksmisją" - opisuje sytuację w Zgierzu resort rozwoju. I dodaje, że w tej chwili w mieście jest około 40 byłych mieszkań pracowniczych, które stały się własnością prywatnych podmiotów.