Godziny pracy urzędów podczas majówki. Sprawdź, czy załatwisz swoją sprawę

Koniec kwietnia to tradycyjnie gorący okres w urzędach skarbowych ze względu na upływający termin składania rozliczeń rocznych. Sprawdź, czy i kiedy załatwisz swoją sprawę.

Urzędy skarbowe będą jeszcze czynne we wtorek 30 kwietnia. Kolejna okazja do załatwienia sprawy będzie dopiero w poniedziałek 6 maja.

W tym roku 30 kwietnia wypada we wtorek, co oznacza, że to właśnie tego dnia wypada ostateczny termin złożenia rozliczenia rocznego.

Choć wprowadzenie usługi Twój e-PIT zwolniło miliony Polaków z konieczności odwiedzenia swojego urzędu skarbowego, dając możliwość załatwienia wszystkiego przez internet, wciąż nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z tego dobrodziejstwa cyfryzacji.

Z elektronicznego rozliczenia podatków dopiero w przyszłym roku skorzystają osoby składające PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. W tym roku wciąż muszą zrobić to tradycyjnie, co zazwyczaj oznacza wizytę w urzędzie skarbowym, by przynajmniej sprawdzić poprawność deklaracji podatkowej.

Jak informują izby skarbowe, z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w rozliczeniu i planują to zrobić w najbliższy weekend, w sobotę 27 kwietnia będzie czynna infolinia Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Konsultanci KIS w godzinach od 7 do 13 będą odpowiadać na pytania związane z rozliczeniem rocznym za 2018 rok pod numerami telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) lub 22 330 03 30 (z tel. komórkowych).

Także w urzędach skarbowych w całym kraju trwa akcja rozliczeniowa, w ramach której urzędnicy, eksperci podatkowi pomagają podatnikom w przygotowaniu deklaracji.

Osoby, które chcą złożyć deklarację PIT elektronicznie, a nie mają dostępu do komputera i internetu w domu lub potrzebują wsparcia w zakresie rozliczenia się w tej formie, mogą np. skorzystać z udostępnionych w urzędach skarbowych stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu.

Z myślą o spóźnialskich w poniedziałek i wtorek niektóre urzędy skarbowe będą działać dłużej niż zwykle.

Przykłady? Urząd Skarbowy w Kętrzynie 29 kwietnia będzie przyjmował interesantów do 18:00, a 30 kwietnia 2019 do 17:00. Sala obsługi w US w Giżycku będzie z kolei czynna do godz. 18:00.

Wszystkie urzędy wchodzące w skład administracji rządowej będą za to nieczynne 2 maja, choć nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),

terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne). Warto pamiętać, że zarządzenie nie ma zastosowania do administracji samorządowej, czyli urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin, w których czas pracy regulują odrębne przepisy. Część urzędów samorządowych będzie nieczynna, ale niektóre będą pracować normalnie - decyzję podejmują poszczególne samorządy. Warto odwiedzić stronę interesującego nas urzędu, by sprawdzić, czy 2 maja będzie czynny.