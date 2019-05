Grawerowane karafki i kieliszki do whiskey. Komunijne prezenty dla księży to niemały wydatek

Wybór i kupno prezentu komunijnego dla dziecka to zwykle wyzwanie, a trzeba jeszcze: kupić strój, zaplanować przyjęcie dla gości, które coraz częściej organizowane jest w restauracjach w wynajętych salach. Jakby tego było mało, popularność zyskuje nowa, świecka tradycja kupowania prezentu dla księdza czy katechetki.

O prezentach na komunię co roku mówi się dużo . Polacy wydadzą na nie średnio około 660 zł. Wśród najpopularniejszych upominków poza religijnymi pamiątkami królują rowery, tablety i zegarki.

Rachunek za organizację komunii, to nie jedyne zmartwienie rodziców. Oprócz prezentu dla dziecka coraz bardziej popularne staje obdarowywanie księży, siostry zakonne czy katechetów przygotowujących do sakramentu.

Prezenty dla księży i katechetek budzą skrajne emocje wśród rodziców. Po pierwsze trzeba mieć pomysł, po drugie - fundusze a po trzecie czas, by prezent wyszukać i kupić. Swoimi doświadczeniami i opiniami możecie podzielić się z nami przez dziejesie.wp.pl.

Wśród propozycji: zestaw szklanek do whisky i grawerowanej karafki, eleganckie, markowe pióro bądź długopis z dedykacją, czy srebrny obraz świętej rodziny. Koszt? Od 190 zł w górę.

Mimo że nikt nie zobowiązuje do obdarowywania duchownych, to bywa, że w danej szkole czy parafii społeczne oczekiwanie jest tak silne, że rodzice mają poczucie, iż nie wypada się wyłamać ze składki. Czasem są to symboliczne kwiaty i czekoladki, innym razem bardziej osobiste prezenty, jak biżuteria czy perfumy.