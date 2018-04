Grille są coraz mniej bezpieczne. Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej

Przed majówką Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę polskie grille i podpałki. Okazuje się, że w 18 proc. tych produktów czegoś brakuje. Nie ma informacji, jak ich prawidłowo używać i na co uważać. Inspekcja alarmuje, że z roku na rok pogarsza się również ich jakość.

Inspekcja miała zastrzeżenia do ok. 18 proc. produktów. To więcej niż podczas kontroli w 2015 r. (wtedy wady wykryto w 13,6 proc.) Głównym problemem było nieprawidłowe oznakowanie. Brakowało instrukcji, jak używać grilli, żeby nie zrobić sobie krzywdy i na co zwrócić szczególną uwagę. Inspekcja wytknęła również brak wystrczających ostrzeżeń.