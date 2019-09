Groźny atak na mBank, dane klientów zagrożone

Hakerzy zaatakowali mBank, ściślej należące do banku mFinanse, które świadczą usługi pośrednictwa finansowego. Dane klientów są zagrożone. Hakerzy zaatakowali także spółkę PKO Leasing.

mFinanse należące do mBanku padły ofiarą hakerskiego ataku. Dane klientów są zagrożone. "UWAGA! Atak hakerów na mFinanse. W imieniu naszej spółki rozsyłane są fałszywe wiadomości w różnych językach z załącznikiem tekstowym .DOC. Prosimy nie otwierać takich załączników! mFinanse nie jest ich nadawcą. Analizujemy zdarzenie i intensywnie działamy, by zapobiec jego potencjalnym konsekwencjom oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości. O sprawie poinformujemy uprawnione organy zgodnie z przepisami prawa" - informuje mBank.

Z kolei portal "Niebezpiecznik" informuje, że oprócz spółki mFinanse hakerzy zaatakowali również PKO Leasing. "Ktoś co najmniej miesiąc temu uzyskał dostęp przynajmniej do skrzynek e-mailowych kilku pracowników tych dwóch firm. Włamywacze weszli w posiadanie zarówno korespondencji z klientami (dotyczącej kredytów, a tego typu konwersacje potrafią zawierać dość wrażliwe informacje i nierzadko dane osobowe), jak również samych adresów e-mail klientów. Jak długo przestępcy prowadzili nasłuch i jakie informacje jeszcze wykradii? To sprawa otwarta" - czytamy.