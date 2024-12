Grupowe zwolnienia w Niemczech. Tysiące pracowników bez pracy

Dostawca motoryzacyjny Continental zredukował już 5 tys. miejsc pracy od połowy 2023 r., a do 2028 r. planuje zlikwidować ich łącznie 7150, z czego ponad jedna trzecia znajduje się w Niemczech. To efekt słabych wyników sprzedaży BMW, Mercedesa oraz problemów w branży e-samochodów.

Największy niemiecki producent samochodów Volkswagen również stoi w obliczu poważnych wyzwań. Brak popytu na ponad 500 tys. pojazdów zmusza firmę do restrukturyzacji trzech fabryk, co może skutkować utratą dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Firma prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi, które już zapowiedziały strajki ostrzegawcze.

Bosch , kolejny gigant motoryzacyjny, planuje zredukować 5550 miejsc pracy, z czego 3,8 tys. w Niemczech. W celu redukcji kosztów, firma wprowadza skrócony tydzień pracy z obniżonym wynagrodzeniem, co wpłynie na pensje ok. 10 tys. pracowników.

Dostawca uzasadnia plany cięcia kosztów kryzysem w branży motoryzacyjnej i spodziewa się co najwyżej niewielkiego ożywienia w nadchodzącym roku. Popyt na samochody jest zbyt niski, a biznes związany z przyszłymi technologiami, takimi jak autonomiczna jazda, radzi sobie gorzej niż oczekiwano.

W podobnej sytuacji znajduje się kolejna firma motoryzacyjna ZF Friedrichshafen, która zamierza zlikwidować do 14 tys. miejsc pracy w Niemczech do 2028 r. – Zgodnie z najnowszymi danymi, na koniec roku zabraknie nam trzech miliardów euro – powiedział przewodniczący Rady Zakładowej Achim Dietrich. Do tego dochodzą wysokie długi wynikające z przejęć dużych firm.