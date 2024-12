Prezes CCC o końcu tygodnia pracy w piątek o 16: Nie zaakceptuję

Miłek udzielił wywiadu portalowi xyz.pl. Jeden z wątków rozmowy dotyczył tego, jakim prezesem jest Dariusz Miłek w kontekście jego relacji z podwładnymi.

- Ciężko pracuję i tego samego oczekuję od innych. Może to kogoś oburzać, ale nie zaakceptuję sytuacji, w której menedżer kończy tydzień pracy w piątek o 16 i odkłada telefon, podczas gdy zarządza setkami pracowników i ma struktury pod sobą. A co gdyby wydarzyło się coś szczególnego? Przecież logistyka i sklepy działają cały tydzień. Oj nie, tak to u mnie nie działa. W mojej firmie panuje zasada, że menedżerowie są jak żołnierze – w czasie wojny muszą być na posterunku. Lubię sprawdzać czy są dostępni pod telefonem w weekendy. Taki mam styl - powiedział prezes i założyciel grupy CCC.

Dariusz Miłek o podwładnych

Jak przyznał Miłek, menadżerowie zatrudnieni w jego spółce będą odpoczywać, gdy zakończą kariery. - Teraz jest czas, by działać na pełnych obrotach, sam daję z siebie wszystko. To jakby sportowiec, który przez całe życie ciężko trenował, nagle odpuścił walkę o mistrzostwo będąc w świetnej formie. My właśnie teraz jedziemy w Tour de France - stwierdził.

Dariusz Miłek został zapytany o to, czy nie ma trudności w znalezieniu pracowników odpowiadających jego wymaganiom.

- Jeśli kogoś moje podejście oburza, to bardzo dobrze – przynajmniej nie będą przychodzić z propozycjami, które mogłyby zepsuć to, co dopiero naprawiliśmy. Mam pracowników, których ta praca naprawdę kręci. Mówi się, że gdy człowiek kocha swoją pracę, to całe życie jest na urlopie – tak właśnie jest u nas. Ci zaangażowani nie patrzą na zegarek, bo praca jest ich pasją. Każdy kolejny sukces, jak tłumy ludzi czekających na otwarcie pierwszego sklepu HalfPrice w Hiszpanii w listopadzie, napędza ich jeszcze bardziej - podkreślał przedsiębiorca.

HalfPrice w Hiszpanii

Jak pisaliśmy w WP Finanse, HalfPrice, część Grupy CCC, zadebiutowała na rynku hiszpańskim, otwierając sklep w Saragossie, w Galerii Puerto Venecia. To jedno z największych centrów handlowych w Europie. Jak podaje spółka w komunikacie, ekspansja na zachodnie rynki jest strategicznym celem firmy.

