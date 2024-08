Mandat za upiększanie balkonu? Prawo stawia sprawę jasno

Polskie prawo szczegółowo reguluje, co można przechowywać na balkonie i w jaki sposób. Wspólnoty mieszkaniowe również przypominają, że balkon to część wspólna budynku i nieprzestrzeganie zasad może skutkować interwencją straży miejskiej lub policji. Zakłócanie spokoju przez głośną muzykę, opalanie się topless czy grillowanie może być powodem do podjęcia takich działań.