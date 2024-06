Kwiaty nad Wisłą rzadko są z Polski. Zdziwi was, skąd pochodzą

Cięte kwiaty, co dla wielu może być zaskoczeniem, zanim trafią do Polski, pokonują tysiące kilometrów, głównie samolotami. Piękne róże, które kupujemy nad Wisłą, przyleciały do nas z krajów Globalnego Południa. Mogłoby wydawać się, że akurat cięte kwiaty, które wydają się, być produktem "świeżym", powinny pochodzić z Polski, a przynajmniej z terenu Unii Europejskiej.