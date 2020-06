Gwiazdka Michelin dla kolejnej polskiej restauracji. Sprawdź gdzie ją znajdziesz

Do tej pory w słynnym na całym świecie przewodniku obecne były dwie polskie restauracje. W najnowszej edycji zarówno Atelier Amaro i Senses z Waszawy utrzymały swoje gwiazdki.

To wyróżnienie otrzymują restauratorzy, którym udaje się utrzymać korzystny stosunek jakości potraw do ich ceny. Otrzymały je warszawskie Alewino, Brasserie Warszawska, Butchery and Wine, Kieliszki na Hożej i Szósta. Z kolei z Krakowa Zazie i Fiorentina.