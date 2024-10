Halloween 2024. Sklepy szaleją z przebraniami. Oto ceny

W warszawskiej wypożyczalni Magiczny Kufer stroje na Halloween można wypożyczyć na 3 dni. Stroje dla dzieci są dostępne w cenie od 50 do 70 zł, a dla dorosłych od 80 do 150 zł. W tej kwocie zawarte są wszystkie dodatki do kostiumów oraz usługa prania i czyszczenia. Wybór kostiumów jest bardzo szeroki. Dostępne są między innymi stroje klauna inspirowane horrorem "To", starożytnego wojownika ninja, zakonnicy czy diablicy.