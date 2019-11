Handlowe niedziele coraz rzadziej. Zdarzą się nawet trzy dni bez handlu z rzędu

Czas na kolejny długi weekend. A także na kolejną niehandlową niedzielę. Tym razem łączy się to w dwudniową kumulację bez zakupów. Długo próbowałam to sobie jakoś tłumaczyć i zaciskać zęby, ale kiedy spojrzałam na kalendarz 2020 i 2021 już coś we mnie pękło i mówię dość.

Ile czeka nas przymusowych dni bez zakupów w kolejnych latach? Dużo (WP.PL, Fot: Aleksandra Łukasiewicz)

10 listopada - sklepy zamknięte, bo niedziela. 11 listopada - sklepy zamknięte, bo święto. Takich kumulacji będzie więcej. I nerwów klientów też.

Tu nawet nie chodzi o to, że przez dwa dni będę musiała dwukrotnie przepłacać w osiedlowym sklepie, w razie gdybym zapomniała czegoś kupić wcześniej. Nawet już pomijam, że niektórych produktów po prostu się nie kupi w tych małych sklepach czy innych sklepach opatrzonych symbolem płaza. Serio, przeżyję to wszystko. Wszystko, tylko nie chodzenie na zakupy przed długimi weekendami.

Pójście po głupi jogurt do jakiegokolwiek większego sklepu już nawet z dwudniowym wyprzedzeniem jest walką o przetrwanie. Nieważne czy mamy do zrobienia większe, czy mniejsze zakupy – w każdym wypadku możemy zafundować sobie test naszej cierpliwości.

Może rozwiązaniem jest robienie hurtowych zapasów jeszcze wcześniej? W przypadku części produktów, takich jak nabiał czy warzywa, nie da rady - popsują się

Jest źle, będzie gorzej

Rok 2019 był ostatnim, kiedy przynajmniej w jedną niedzielę w miesiącu można robić zakupy. Od 2020 r. (poza ustawowymi wyjątkami) sklepy będą zamknięte we wszystkie niedziele. A co za tym idzie, połączeń niedziela+święto, będzie więcej.

Przykłady? Już w styczniu mamy kolejną kumulację. 6 stycznia, Trzech Króli, wypada w poniedziałek.

Kolejną zbitkę dni wolnych od handlu mamy z okazji Wielkanocy. 13 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny, jest wolny, a wcześniej niedziela, także niehandlowa. Jeszcze przed nią jest Sobota Wielkanocna, kiedy to jest ograniczenie handlu do godz. 14:00.

Następny przykład - 15 (Święto Wojska Polskiego) i 16 sierpnia (niedziela).

Święta Bożego Narodzenia 2020 to dopiero będzie przeżycie! Dni wolne (26 i 27 grudnia) wypadają w piątek i sobotę. Daje nam to 3-dniową kumulację zamkniętych sklepów.

2021 zapowiada się podobnie. 3-dniowe "święta" od zakupów będą w maju – 1 i 3 maja wypadają odpowiednio: w sobotę i poniedziałek. Dwudniowe połączenie wypada z kolei 31 października (niedziela) i 1 listopada (poniedziałek).

Wolne dla wybranych

Ktoś powie – o rany, co, nie przeżyjesz bez zakupów? Jasne, przeżyje, jak raz zjem mrożonkę zamiast świeżego posiłku. Albo jak raz będę musiała w sklepie spędzić dodatkową godzinę przez tłum i kolejki. Ale nie, kiedy regularnie i ustawowo uprzykrza się życie milionom Polaków, którzy nie pracują w handlu.

I naprawdę nie znajduję żadnego racjonalnego powodu, aby nie zamienić przymusowych niehandlowych niedziel na gwarantowane dni wolne dla pracowników. Wtedy, kiedy ci mają na to ochotę. Myślę, że np. studenci, którzy w weekendy mają czas na pracę i dorobienie sobie, przyklasnęliby takiemu rozwiązaniu.

Kolejki i tłumy, jak na zdjęciu, przed każdym niehandlowym długim weekendem to już norma.

Nie rozumiem też, dlaczego tylko pracownicy sklepów są w ten sposób przymusowo uprzywilejowani. A co z ludźmi pracującymi np. w kinach, teatrach, restauracjach, barach, fabrykach itd. (a są też przecież osoby, które na wolne w niedziele nie mogą sobie pozwolić, jak lekarz czy strażak)? Im nie należy się "wypoczynek z rodziną”, jak uzasadniają ustawę rządzący?

Odpowiedzi musicie szukać niestety sami, bo pomysłodawcy ustawy nie potrafią jej przedstawić. W tym czasie polecam zakupy przez internet, chyba, że jesteście fanami mocnych sklepowych wrażeń.