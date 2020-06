Historia "upadku" Tesco. Co w tym biznesie poszło nie tak?

- Informacje o możliwych zmianach w działalności Tesco w Polsce funkcjonowały w przestrzeni publicznej od kilku lat. Sytuacja ta wpisuje się w ogólny trend transformacji w handlu w Polsce. Segment hipermarketów od wielu lat zmniejsza udział w handlu detalicznym. Jest to w dużym stopniu spowodowane zmianami postaw konsumenckich. Klienci coraz częściej skłaniają się w stronę mniejszych formatów, gdzie mogą zrobić zakupy szybciej i wygodniej – mówi w rozmowie z WP Finanse Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu.

W historii polskiego Tesco szczególnie jeden moment zaważył na całym biznesie. To odejście prezesa Ryszarda Tomaszewskiego. Pracował w tej spółce dwie dekady, przez 9 lat szefował polskiemu oddziałowi. Tomaszewski był pierwszym Polakiem, który wspiął się tak wysoko w strukturach brytyjskiej firmy. Ba, jednym z niewielu nie-Brytyjczyków, który prowadził regionalny oddział koncernu. Tomaszewski zrezygnował w 2015 roku i wtedy zaczął się powolny rozkład polskiego Tesco.

Renata Juszkiewicz, szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji przypomina jednak, że na naszym rynku zaszły potężne zmiany, które przyczyniły się do kłopotów Tesco.

- To był długi proces. Od dłuższego czasu największe problemy mają sklepy o największych powierzchniach. Mamy bardzo silną pozycję sieci dyskontowych i franczyzowych. Przyzwyczajenia zakupowe Polaków w ciągu kilku lat mocno się zmieniły. Kiedyś domeną sklepów wielkopowierzchniowych były weekendowe i niedzielne zakupy, przy zakazie handlu w niedzielę stały się one niemożliwe – mówi Renata Juszkiewicz w rozmowie z WP Finanse.

Dodaje, że Polacy mają obecnie taką różnorodność i bliskość formatów handlowych, że nie muszą szukać czasu na wyjazdy na zakupy do dużych supermarketów. Mogą kupić to samo po drodze z pracy do domu, na szybko.