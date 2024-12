"Historyczna współpraca". Gigant boksu zareklamuje polskiego brokera

XTB to polski fintech oferujący aplikację inwestycyjną o globalnym zasięgu. Firma słynie ze współpracy z największymi gwiazdami sportu. Obecnym ambasadorem XTB jest Zlatan Ibrahimović, a w przeszłości byli to między innymi Iker Casillas, Jose Mourinho oraz Joanna Jędrzejczyk. Tym razem XTB postawiło na współpracę z brytyjskim bokserem Tysonem Furym.

"Wracam, by odzyskać swój tron. Ostatnia walka była bitwą, ale ten rewanż będzie wojną - historia boksu to zapamięta. Jestem dumny, że XTB stanie w moim narożniku w walce, której fani z całego świata nie mogą przegapić. Ta współpraca odzwierciedla nasze wspólne zaangażowanie w dążenie do doskonałości i sukcesu. Już nie mogę się doczekać możliwości, które się przed nami otworzą" – cytuje Tysona Fury'ego komunikat XTB.