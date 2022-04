Historyczny dzień. Od środy rosyjski gaz przestanie płynąć do Polski. "Jesteśmy gotowi"

Dziś Rosja odpowiada za mniej więcej 9 mld m sześc. gazu dostarczanego do Polski. Piotr Naimski we wtorek przyznał, że chociaż to "mniej niż połowa" rocznego zużycia kraju - wynosi ono około 20 mld sześc. - to wciąż "to jest dużo". Jednocześnie wyliczał alternatywne drogi przepływu surowca.