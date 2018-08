Polskie ogórki o niemieckim smaku i z niemieckich zbiorów. Zaskakująca oferta zza Odry

"Polski gatunek" - tak zachwala swoje ogórki niemiecka firma Hengstenberg. Polskością tak jednak gra, aby nie urazić niemieckich klientów. Bo zapewnia, że ogórki, choć polskie, mają stuprocentowo niemiecki smak. Ich rodowód jest również stuprocentowo niemiecki.

Ogórki "polskiego gatunku " od Hengstenberg można dostać na przykład w marketach Real. To jedna z największych sieci handlowych w Niemczech - ma niemal 300 sklepów na terenie całego kraju.

Czym jest więc polskość niemieckich ogórków? Spróbowaliśmy się dowiedzieć w samej firmie Hengstenberg, która ma siedzibę w Esslingen niedaleko Stuttgartu. Firmowy telefon odebrała Polka, która od razu zaproponowała rozmowę po polsku. Nie wiedziała jednak, czemu firma promuje swoje ogórki w ten właśnie sposób. Zaproponowała rozmowę z rzeczniczką firmy. - Faktycznie, opakowanie może się wydawać zaskakujące na pierwszy rzut oka. Ale jest tak, że ogórki pochodzą z niemieckich zbiorów, natomiast to, co w nich polskie, to receptura. Właśnie na niej bazujemy - usłyszeliśmy od rzeczniczki Hengstenberg. Dodała, że firma sprzedaje ogórki na terenie całych Niemiec, ale poza ten kraj już ich raczej nie eksportuje.