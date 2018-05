Na ziemniakach oszukują tak samo jak na truskawkach. "Proceder podmieniania etykiet trwa w najlepsze"

Sprzedawcy regularnie wciskają klientom hiszpańskie ziemniaki jako polskie - twierdzi Michał Kołodziejczak z Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Wyjaśnia, że wprowadzanie w błąd po prostu się opłaca, bo kary za podmienianie etykiet są "śmiesznie" niskie.



Problem w tym, że z etykiety, która jest przyczepiona do skrzynki z warzywami, wynika co innego. Tam jest wyraźnie napisane, że ziemniaki zostały zebrane w Hiszpanii.

Zdaniem Kołodziejczaka wprowadzanie w błąd po prostu się opłaca, gdyż klienci poszukują polskich produktów. A kary za przepakowywanie warzyw są w Polsce „śmiesznie niskie”. – Wahają się od 500 do 1000 zł, podczas gdy np. na Słowacji kilka dni temu na tym procederze przyłapano kilka firm . Każda dostała 100 tys. euro kary – mówił w programie „Money. To się liczy” . Organizacja rolnika postuluje dokładną kontrolę towarów wwożonych do naszego kraju.

Co do polsko-hiszpańskich ziemniaków w sieci Netto, o komentarz poprosiliśmy biuro prasowe firmy. Ta wyjaśnia, że doszło do „niefortunnej pomyłki”, która wynika po prostu z „braku uważności osób przygotowujących do druku materiałów marketingowych”.