Hity sprzedaży w czasie epidemii. Polacy na potęgę szyją, strzygą się i trenują w domach

Maszynki do strzyżenia oraz rowery i trenażery rowerowe – to absolutne hity sprzedaży ostatnich tygodni. Przebijają je tylko – rzecz oczywista – maseczki i rękawiczki. Największą niespodzianką są za to... maszyny do szycia. Widać, że Polacy biorą sprawy w swoje ręce. I to dosłownie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Maszyny do szycia to niespodzianka na liście najchętniej kupowanych produktów. (ONS)