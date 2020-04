W Polsce roi się od maseczek z podrabianymi albo naciąganymi certyfikatami. Kto dał się nabrać na triki sprzedawców?

Wiele osób stara się kupować maseczki z jakimiś certyfikatami, uznając, że są lepsze od tych bez dokumentów. To niestety może błąd, bo prawie nikt nie czyta certyfikatów i nie wie, czego one dotyczą. A mogą podbijać cenę.

- Kupując maseczki, otrzymujemy certyfikat CE, stwierdzający, że produkt nadaje się do importu na terenie Unii. Każdy producent kontaktuje się we własnym zakresie z firmą certyfikującą CE. Skontaktowaliśmy się na przestrzeni miesiąca z ponad dziesięcioma różnymi producentami i w dziewięciu na dziesięć przypadków, certyfikaty były wystawiane przez dwa podmioty certyfikujące. Jeden z Polski i jeden z Włoch – mówi nam importer.

Okazuje się, że żaden z tych podmiotów nie ma prawa do wystawiania certyfikatów dla sprzętu ochrony osobistej. Certyfikaty dołączone do dokumentacji są jednak prawdziwe – tyle, że dotyczą nie sprzedawanych maseczek, lecz ich zauszników. Czy certyfikat potwierdzający, że kawałek gumki przy maseczce sprawia, że cała maseczka jest bezpieczna? Z pewnością nie.

- Mimo, że praktycznie każda maska wygląda tak samo, to technologia i materiał, które zostały użyte do stworzenia maski, mają bardzo duże znaczenie. Na przykład szpitale nie mogą używać masek, które są niemedyczne, czyli np. tych z supermarketów. Sytuacja jest tak tragiczna, że szpitale są wprowadzone w błąd i kupują maski, które nie spełniają norm, przez co narażają ludzi na ryzyko zachorowania – podkreśla importer.

A co z maseczkami dla ludności?

Nie do końca. Na przykład znaczek Oeko-Tex oznacza, że materiały użyte do produkcji maseczki są bezpieczne i wolne od toksyn (m.in. formaldehydów, pestycydów) i popularnych alergenów. To oznaczenie dotyczy tkanin, na ogół certyfikuje się materiały mające bliską styczność z ludzką skórą – pościel, odzież dziecięcą czy bieliznę. Oczywiście to dobrze, że nasza maseczka ma certyfikat Oeko-Tex, ale to nie znaczy, że chroni przed koronawirusem lepiej lub gorzej od innych produktów.