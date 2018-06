H&M ma pełne magazyny. Możliwe wielkie wyprzedaże

Szwedzki gigant odzieżowy poinformował, że w ostatnim kwartale jego zapasy niesprzedanej odzieży wyniosły 4 mld dolarów.



Oznacza to, że to 13 proc. więcej niż w zeszłym kwartale – informuje CNN Money. Zalegający towar to poważny problem dla firmy. Wyniki sprzedaży są gorsze od przewidywanych, a pełne magazyny maja wpływ na spadek zysków firmy w pierwszym półroczu 2018 r.