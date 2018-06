Zara wyprzedaż. Kiedy startują wyprzedaże

Sezon wyprzedaży już ruszył, a teraz rozkręca się na dobre. Jeśli w twoim ulubionym sklepie ceny jeszcze nie spadły, to bardzo prawdopodobne, że stanie się to w ten weekend lub w przyszłym tygodniu.

Letnie wyprzedaże. Część startuje pod koniec czerwca i jeszcze w lipcu

Jeśli wasz ulubiony sklep nie wywiesił jeszcze w witrynach napisu "letnia wyprzedaż" albo "sale", to niechybnie wkrótce to zrobi. Od czwartku 21 czerwca startuje Zara. Od piątku z kolei m. in. tacy giganci, jak Reserved, Cropp, Sinsay, czy CCC. Dzień później dołączy do nich Wittchen, a po weekendzie - Big Star, Sephora, Parfois, Gatta, Ochnik.